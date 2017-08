ARK: Survival Evolved auf der gamescom spielbar

In diesem Jahr sind Studio Wildcard und Koch Media mit dem Spiel ARK: Survival Evolved auf der gamescom. In Halle 9.1 könnt ihr euch in die Welt des Survivalspiels stürzen, Dinos jagen, zähmen und euch einen Unterschlupf errichten.

In ARK: Survival Evolved erwacht ihr auf einer Insel, die von Dinosauriern und anderen urzeitlichen Kreaturen bewohnt wird. Ihr müsst Rohstoffe sammeln und zunächst grundlegende Dinge wie Kleidung und Werkzeuge herstellen. Mit der Zeit könnt ihr auch Sattel, hilfreiche Waffen und Verteidigungsanlagen craften. Das Spiel ist sowohl online mit anderen, als auch offline allein spielbar.

Kurz nach Ende der gamescom wird ARK: Survival Evolved die Early Access-Phase verlassen. Release ist am 29. August 2017. Der Titel erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: Koch Media Pressemitteilung