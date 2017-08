Der #Forzathon ist da und läuft unter dem Motto „Nachhilfe in Geschichte“. Diesem Motto wird man mit einigen Herausforderungen gerecht, die einen klassischen Rennwagen verlangen. Als Belohnung winkt dieses Mal unter anderem der Lola #6 Penske Sunoco T70. Wie jede Woche bin ich mit ein paar Tipps am Start. Dieses Mal geben wir mit dem Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 32 – Nachhilfe in Geschichte Gas. Let´s go!

Überragende Beschleunigung

Ihr braucht für die erste und zweite Aufgabe einen Wagen des Typs „klassischer Rennwagen“. Ihr filtert also euren Fuhrpark oder die Automesse nach Classic Racers. Passende Autos sind unter anderem der Ford Lotus Cortina 1966, der Fiat Dino 2.4 Coupé 1969 und der Mercedes-Benz 280 SL 1967. Die erwähnten Fahrzeuge sind praktischerweise sehr günstig zu haben – was man von einigen anderen Fahrzeugen des Typs nicht behaupten kann.

Für den ersten Erfolg müsst ihr nun nur noch ein Rennen abschließen. Leider muss dieses offline abgeschlossen werden. Dadurch lässt sich die Aufgabe nicht mit dem zweiten Erfolg kombinieren.

Eure Belohnung: 55.000 Erfahrungspunkte

Federverschleiss

Auch hier ist euer klassischer Rennwagen nötig. Laut Beschreibung soll eine Online-Meisterschaft abgeschlossen werden. Die Angabe ist allerdings fehlerhaft. Stattdessen müsst ihr ein Online-Abenteuer beenden. Ihr erstellt entweder selbst etwas und nehmt Spiele mit niedrigem Zeitlimit um viel Zeit zu sparen oder ihr sucht euch etwas passendes. Schaut vorher, welche Klasse euer Classic Racer hat, damit ihr entsprechende Einstellungen wählt oder filtert. Ihr könnt nämlich auch bei der Suche festlegen, dass ihr nur Abenteuern mit bestimmter Autoklasse beitretet. So stellt ihr sicher, dass ihr auch mit eurem Classic Racer antreten könnt. Wichtig ist, dass ihr das Abenteuer bis zu Ende fahrt. Eine Veranstaltung reicht nicht aus. Abschließen bedeutet, alle vier Events eines Adventures mitnehmen und warten, bis die Endbelohnung vergeben ist. Bei mir hat es auch nur funktioniert, als ich ein Abenteuer von Anfang bis Ende gefahren habe. Bei zwei Einstiegen in ein schon laufendes Abenteuer gab es leider keinen Erfolg.

Eure Belohnung: Lola #6 Penske Sunoco T70

Überglücklich

Das Spiel möchte 20 Davongekommen-Fähigkeiten von euch sehen. Ihr driftet hoffentlich gern – andernfalls werden euch die 20 Davongekommen-Fähigkeiten vermutlich nicht so gut gefallen. Die Fähigkeit gibt es, wenn ihr nah – richtig nah! – an einem anderen Fahrzeug vorbeidriftet. Am leichtesten gehen die Fähigkeiten dort, wo auch ein paar Fahrzeuge unterwegs sind. Gute Spots sind Byron Bay (ganz im Südosten der Karte), Surfers Paradise (Nordosten der Karte) und natürlich der Highway. Letzterer ist im Norden zu finden, wo der Highway von links nach rechts verläuft.

Eure Belohnung: 120.000 Credits

Saisonauftakt

Zu guter Letzt heißt es, wir sollen eine beliebige Veranstaltung abschließen. Den Erfolg solltet ihr automatisch bekommen, wenn ihr die anderen geholt habt. Von daher müsst ihr hierfür gezielt nichts tun.

Eure Belohnung: 15.000 Erfahrungspunkte

Geschafft! Dieses Mal glänzt der #Forzathon leider wieder mit einer Übersetzung, die nicht mit dem Original übereinstimmt. Daher werde ich den Guide in Kürze auch mit einem Update versehen, wenn zu 100 Prozent sicher ist, was bei der zweiten Herausforderung gemacht werden muss. Der schwierigste Teil dürften dieses Mal die Davongekommen-Fähigkeiten sein. Für die müsst ihr gegebenenfalls etwas üben.

Eure totallygamergirl