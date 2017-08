Nintendo Switch: Erneuter Hinweis zu GameCube-Spielen aufgetaucht

Seit Monaten ranken sich Gerüchte um Nintendo Switch und die Virtual Console. Dabei spielt auch der GameCube regelmäßig eine Rolle. Immer wieder kocht in der Gerüchteküche die Meldung auf, die Nintendo Switch wolle via Virtual Console auch GameCube-Titel anbieten. Tatsächlich scheint diese Spekulation authentisch, wenn man auf die vielen Hinweise blickt, die diesbezüglich schon die Runde machten.

Nun möchte ein Spieler auf dem Server der Nintendo of Europe Website Einträge von zwei GameCube-Spielen gefunden haben: Doshin The Giant und Sonic Adventure DX Director´s Cut. Auf Gametransfers ist davon auch ein Screenshot zu sehen. Was glaubt ihr – ist das Bild echt? Bisher wissen wir nur sehr wenig über die Virtual Console auf Nintendo Switch, weshalb viele Fans auf eine zeitnahe Ankündigung und Informationen hoffen. Ich selbst würde mich darüber ebenfalls sehr freuen und wäre auch sofort für GameCube-Spiele zu begeistern.

Quelle: Gametransfers