Okami HD erscheint laut Gerüchten Ende des Jahres für PS4 und Xbox One

Darf man aktuellen Gerüchten glauben, wird Ende des Jahres Okami HD für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zwei europäische Einzelhandelsketten listen das Spiel. Diese Tatsache ist vor allem deshalb interessant, weil diese in verschiedenen Regionen von Europa angesiedelt sind. In beiden Fällen wurde als Erscheinungstermin der 12. Dezember angegeben. Außerdem handelt es sich um eine Retail-Version, was ebenfalls nicht uninteressant ist. 2012 erschien eine HD-Version für die PlayStation 3. Diese war allerdings – mit einer einzigen Ausnahme – nur digital verfügbar. In Japan erschien der Titel auch als Boxed-Version.

In Stein ist die Sache nun freilich nicht gemeißelt. Eine offizielle Ankündigung blieb bisher aus. Listen von Händlern müssen auch nicht immer der Wahrheit entsprechen. Trotzdem spricht in diesem Fall einiges dafür, dass Okami HD tatsächlich Ende des Jahres für PlayStation 4 und Xbox One erscheint.

