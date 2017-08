SEGA sichert sich Markenrechte für „Narcia’s Tears and the Fairy’s Flute“

Im Juli ließ sich SEGA „Narcia’s Tears and the Fairy’s Flute“ sichern. Dieser Vorgang könnte darauf hindeuten, dass das Unternehmen ein neues PopoloCrois-Spiel veröffentlichen wird. Der letzte Serienableger ist Return to PopoloCrois: A Story of Seasons Fairytale. Das Spiel ist 2015 erschienen und schaffte es im Folgejahr auch nach Europa.

Narcia ist eine bekannte Figur aus dem PopoloCrois-Universum. Fairy heißt übersetzt Fee, was ebenfalls zu PopoloCrois passen würde. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass Entwickler Epics vor einigen Wochen eine Stellenausschreibung für einen Game Designer auf seiner Website veröffentlichte. Gesucht wurde ein Mitarbeiter mit Erfahrung im Bereich Konsolen und Smartphones. Dieser soll an einem neuen PopoloCrois-Spiel arbeiten.

