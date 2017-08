Guild Wars 2: Path of Fire Entwicklertagebuch zeigt die Elite-Spezialisierungen, Angebote und mehr

ArenaNet hat heute wie versprochen ein Guild Wars 2: Path of Fire Entwicklertagebuch veröffentlicht. In dem könnt ihr einen Blick auf die neuen Elite-Spezialisierungen werfen, die mit der kommenden Erweiterung ins Spiel einziehen. Darüber hinaus gibt es ein Video zu jeder Klasse. Unten könnt ihr euch alle Clips ansehen. Hier findet ihr den offiziellen Blogpost zu den neuen Guild Wars 2: Path of Fire Elite-Spezialisierungen.

Weber – Elementarmagier:

Holoschmied – Ingenieur:

Aufwiegler – Wächter:

Illusionist – Mesmer:

Pestbringer – Nekromant:

Seelenwandler – Waldläufer:

Abtrünniger – Widergänger:

Scharfschütze – Dieb:

Bannbrecher – Krieger:

Für aktive Spieler dürften auch die Jubiläumsangebote interessant sein, die ab heute zur Verfügung stehen werden. Täglich kommen neue hinzu. Unten findet ihr die Übersicht für diese Woche. Wenn ihr im Edelsteinshop vorbeischaut, könnt ihr euch auch die neue Maske Abaddons ansehen. Zudem gibt es dort kostenlos eine Staffel-1-Erinnerungskiste-Feier und Flamme. Diese beinhaltet mehrere Gegenstände aus der ersten Lebendige Welt-Staffel. Die Kisten sind zudem käuflich, falls ihr mehr als eine haben möchtet.

15. August: 50 % Rabatt auf alle Briefboten, Rabengeist-Gleitschirm und Super-Wolke-Gleitschirm sind wieder erhältlich. Zudem gibt es eine kostenlose Staffel-1-Erinnerungskiste – Feier und Flamme

16. August: 20 % Rabatt auf das Fledermausflügel-Rucksack- und -Gleitschirm-Set

18. August: 20 % auf die Lagererweiterung und 50 % Rabatt auf ausgewählte Minis

19. August: 30 % Rabatt auf zusätzliche Charakterplätze

20. August: 30 % Rabatt auf das Kristalldenker-Kleidungsset und die Vorstreiter-Gewandung, 20 % Rabatt auf die Goldfederflügel-Gleitschirm-Kombo

Quelle: Guild Wars 2 Blogpost