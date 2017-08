ReCore: Am 20. August soll es Neuigkeiten geben

Vor knapp einem Jahr erschien das Spiel ReCore. Der Titel, an dem unter anderem Keiji Inafune gearbeitet hat, ist für PC und Xbox One erhältlich. Die Meinungen von Kritikern und Spielern gehen relativ weit auseinander. Nichtsdestotrotz hat man die Marke nicht aufgegeben. Seit der Veröffentlichung gab es einige Updates für das Spiel. Die Entwickler betonten zudem mehrfach, dass sie weitere Pläne für ReCore haben. Erst kürzlich kündigte man die ReCore: Definitive Edition an, die am 29. August erscheinen wird.

Nun haben die Entwickler verkündet, dass sie am 20. August Neuigkeiten zum Spiel haben werden. Weitere Details bleiben leider aus. Man darf gespannt sein, ob man am 20. August über die Definitive Edition sprechen möchte, oder etwas anderes in der Pipeline hat.

Hey ReCore players! Come back to our channels on August 20th to hear what’s next for #ReCore! Thank you for waiting & see you then. 😄 pic.twitter.com/NczoA7R5Z1 — ReCore (@ReCoreGame) 15. August 2017

Quelle: Twitter