Fire Emblem Warriors: Trailer zeigt Robin (weiblich)

Koei Tecmo hat einen neuen Fire Emblem Warriors Trailer veröffentlicht. Nachdem man kürzlich in einem Video Cordelia vorgestellt hat, widmet man sich dieses Mal der weiblichen Version von Robin. Die Charakter-Trailer stammen aus Japan. Dort wird Fire Emblem Warriors am 28. September veröffentlicht. Für Europa gibt es bisher keinen konkreten Erscheinungstermin. Das Spiel soll bei uns und in Nordamerika im Herbst 2017 veröffentlicht werden. Das Game sollte daher auch bei uns in den nächsten Monaten erscheinen.

Quelle: Twitter