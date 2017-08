ARK: Survival Evolved Cross-Play zwischen PS4 und One funktioniert, Sony ist dagegen

In Kürze erscheint ARK: Survival Evolved für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Einige Spieler haben daher darauf gehofft, dass möglicherweise auch ein Feature wie CrossPlay zwischen PlayStation 4 und Xbox One kommen wird. Tatsächlich haben die Entwickler laut eigener Aussage das Feature intern zum Laufen bringen können. Die Spieler profitieren davon allerdings nicht.

ARK: Survival Evolved muss ohne CrossPlay auskommen, da Sony auch in diesem Fall keine Erlaubnis erteilt hat. In den letzten Monaten sorgten mehrere Spiele für Schlagzeilen, weil sich Sony gegen CrossPlay ausgesprochen hat. An dieser Haltung hat sich offenbar seitdem nicht viel geändert. Wirklich schade. Die PlayStation 4 wurde zig Millionen Mal verkauft, weshalb die Mitspielersuche kaum ein Problem sein dürfte. Trotzdem hat nicht immer jeder im Freundeskreis eine PlayStation 4 oder Xbox One. Daher bleibt weiter zu hoffen, dass Sony eines Tages über seinen Schatten springt.

We have it working internally, but currently Sony won’t allow it 🙁 — Jeremy Stieglitz (@arkjeremy) 18. August 2017

Quelle: Twitter