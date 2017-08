ReCore Definitive Edition: Kostenlos für ReCore-Besitzer, 4K Trailer

Microsoft hat einen neuen Trailer zur ReCore Definitive Edition veröffentlicht. Das Video ist ein 4K-Video, weshalb ihr vor dem Abspielen die Auflösung wenn nötig hochstellen solltet.

Die ReCore Definitive Edition wird am 29. August für PC und Xbox One erscheinen. Im Rahmen der gamescom-Liveshow gab Microsoft bekannt, dass das Spiel Xbox One X-Support bieten wird. Der Titel wurde also für die neue und leistungsstärkere Konsole optimiert. Solltet ihr bereits ReCore gekauft haben, bekommt ihr die Definitive Edition kostenlos.

Quelle: YouTube