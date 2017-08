Fe erscheint Anfang 2018 für PC, PS4, One und Switch, gamescom Trailer

Der EA Originals-Titel Fe wird Anfang 2018 erscheinen. Das Spiel wird nicht nur wie zuvor angekündigt für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen, sondern auch für die Nintendo Switch. In Fe dürft ihr in die Rolle eins Jungtiers schlüpfen, welches plötzlich im Wald erwacht. Ihr erkundet eine Welt, in der ihr mit der Natur in Kontakt treten könnt. Über Geräusche könnt ihr kommunizieren. Die Spielwelt wird von anderen Kreaturen bewohnt, die euch feindlich und freundlich gesinnt sind.

In dem optisch liebevoll gestaltetem Spiel Fe müsst ihr diverse Geheimnisse aufdecken, Nebenquests erledigen, klettern, gleiten und graben. Mit Pflanzen und Tieren könnt ihr interagieren, um sie vor den Geräuschlosen zu retten. Die Geräuschlosen sind die mechanischen Antagonisten. Im gamescom Trailer könnt ihr einen Blick auf sie werfen.

Quelle: EA Pressemitteilung