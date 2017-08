Dieses Mal ist der #Forzathon wieder länger als üblich verfügbar. Das Event startet nämlich bereits am Dienstag und damit passend zum Beginn der gamescom 2017. Das neue Event ist zudem etwas Besonderes – der erste VIP-Forzathon. Nun wissen wir auch endlich, was es mit dem auf sich hat. Der VIP-Forzathon beinhaltet zwei Aufgaben, die jeder Besitzer des Rennspiels abschließen kann und zwei Aufgaben, die nur für VIP-Spieler verfügbar sind. Mein Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 34 – Showtime liefert Tipps zu allen vier Erfolgen.

Hitzewelle

Ihr könnt euch einen Mercedes-Benz A45 AMG sichern, indem ihr ein Rennen mit einem Supersportwagen gewinnt. Besorgt euch daher zunächst ein Fahrzeug und nutzt den Filter „Super Hot Hatch“. Einige günstige Wagen dieses Typs sind der Audi S1 2015, der Ford Focus RS 2003 und der Vauxhall Astra VXR 2012. Der Vauxhall kostet nur 25.000 Credits. Jetzt müsst ihr mit eurem Fahrzeug nur noch ein Rennen fahren und gewinnen. Achtet darauf, wenn nötig Upgrades zu installieren und den Schwierigkeitsgrad anzupassen. Die Fähigkeit „Eindruck schinden“ kann ebenfalls hilfreich sein. Damit startet ihr nämlich ganz vorn.

Eure Belohnung: Mercedes-Benz A45 AMG

Rennsportadel (VIP-exklusiv)

Es gilt wieder ein Rennen zu gewinnen. Dieses Mal müsst ihr einen VIP-Wagen benutzen, damit ihr den Erfolg bekommt. Wer VIP-Mitglied ist, hat auch Zugang zu den fünf Fahrzeugen des VIP Auto-Pakets. Enthaltene Fahrzeuge sind der 2016er Lamborghini Aventador LP750-4 SV, der 2016er Koenigsegg Regera, der 2015er Ferrari F12tdf, der 2015er Ultima Evolution Coupé 1020 und der 2015er Ford Falcon GT F 351. Habt ihr keine VIP-Mitgliedschaft, schlägt die mit 19,99 Euro zu Buche.

Eure Belohnung: Porsche 914/6

Kopf an Kopf

Ihr sollt nun fünf Kopf-an-Kopf-Rennen abschließen. Abschluss heißt, es ist kein Sieg nötig. Ihr startet ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wenn ihr hinter einem Drivatar herfahrt und dicht dran seid. Bei sehr hoher Geschwindigkeit könnte es etwas knifflig werden, da dann meist nur sehr kurzzeitig die Möglichkeit zum Starten auftaucht. Einen Drivatar erkennt ihr am Symbol auf der Minikarte oder wenn ihr euch nähert, da dann sein Name erscheint. Wenn ihr ein Kopf-an-Kopf-Rennen starten könnt, steht dort der Schwierigkeitsgrad. Fahrt nach Start zum Zielpunkt. Checkpoints gibt es nicht – ihr könnt also auch Abseits der Straßen fahren. Meist beschleunigt man die Sache so deutlich.

Eure Belohnung: 35.000 Credits

Samtfessel (VIP-exklusiv)

Die vierte und letzte Herausforderung ist nur für VIP-Mitglieder verfügbar. Auch hier ist für den Abschluss ein VIP-Fahrzeug nötig. Ihr sollt eine Koop-Veranstaltung abschließen, weshalb ihr über den Reiter Social die Koop-Kampagne startet. Nun sucht ihr euch nur noch ein beliebiges Event aus und fahrt es zu Ende. Dieses Mal reicht ebenfalls der Abschluss.

Eure Belohnung: Porsche 928 GTS

Der aktuelle #Forzathon ist wieder sehr einfach und obendrein mit wenig Zeitaufwand machbar. Ihr braucht mindestens zwei verschiedene Fahrzeuge, da ihr für zwei Aufgaben ein VIP-Auto benötigt und für eine einen Supersportwagen. Dafür könnt ihr gleich drei Autos gewinnen. Für zwei der Aufgaben ist die kostenpflichtige VIP-Mitgliedschaft nötig.

Eure totallygamergirl

P. S. Ich bin am 22. und 23. August auf der gamescom und habe nur begrenzt die Möglichkeit, den Guide in dieser Zeit mit Updates zu versehen. In der Vergangenheit gab es immer Mal wieder Bugs bei den #Forzathon-Events. Sollte dergleichen auftreten, finden sich üblicherweise hilfreiche Kommentare unter den Guides, da meine wunderbare Community immer zur Stelle ist. Haltet in diesem Fall also die Augen offen. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen wunderbaren Lesern bedanken, die immer ein paar Tipps auf Lager haben und sehr hilfsbereit sind

P. P. S. Die neuen Deals with Gold kommen leider erst nach meiner Abreise. Haltet die Augen offen. Mit etwas Glück gibt es die VIP-Mitgliedschaft im Angebot, da sie dieses Mal für den #Forzathon benötigt wird. Sollte dem so sein, werde ich es sobald ich Zugang zu PC und Internet habe ergänzen.