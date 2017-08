Fast RMX Remix Update erscheint im September

Shin’en Multimedia wird kommenden Monat ein neues und kostenloses Update für Fast RMX veröffentlichen. Das sogenannte Remix-Update soll sechs neue Strecken umfassen. Außerdem erwarten euch zwei neue Cups, in denen ihr eure Skills auf der Rennstrecke testen könnt.

Nächsten Monat wird Fast RMX auch erstmals im japanischen Nintendo eShop erscheinen. Bei uns ist der Titel mit Launch der Nintendo Switch erschienen. Das Spiel taucht regelmäßig in den eShop-Charts auf und erfreut sich hier großer Beliebtheit.

#FastRmx #NintendoSwitch REMIX UPDATE coming in September 2017. Six new tracks, two new cups and first release in japanese eShop! pic.twitter.com/8CaFcqTvYH

— Shin’en Multimedia (@ShinenGames) 22. August 2017