Life is Strange: Before the Storm Launch Trailer

Am 31. August erscheint die erste Episode von Life is Strange: Before the Storm. Die erste von drei Episoden trägt den Namen „Awake“. Wollt ihr euch schon auf den nahenden Release einstimmen? Dann könnt ihr unten einen Blick in den Launch Trailer werfen, den Square Enix kürzlich veröffentlicht hat.

Life is Strange: Before the Storm spielt drei Jahre vor den Ereignissen von Life is Strange. Spielen dürft ihr dieses Mal als Chloe Price. Diese schließt Freundschaft mit Rachel Amber, deren Verschwinden in Life is Strange eine Rolle spielt.

Quelle: Square Enix