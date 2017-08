Ni No Kuni: Wrath of the White Witch – PC-Version erneut angedeutet

Vor einer Weile machte die Meldung die Runde, Ni No Kuni: Wrath of the White Witch soll für den PC erscheinen. Leider blieb es seitdem sehr ruhig um eine mögliche PC-Fassung. Diese scheint aber tatsächlich für Level-5 ein Thema zu sein. PC Gamer besuchte heute auf der gamescom den Stand von Bandai Namco und hat dort Ni No Kuni 2 angespielt. Die Gelegenheit nutzten die Kollegen, um nach einer möglichen PC-Version des Vorgängers zu fragen. Eine Bestätigung blieb zwar aus, aber man sagte PC Gamer, dies sei derzeit ihren Vorstellungen überlassen. Es folgte der Hinweis, dass man gespannt auf Neuigkeiten sein soll.

Wir haben Morgen auch einen Termin für Ni No Kuni 2. In den kommenden Tagen werden wir über das JRPG berichten und euch unsere Eindrücke vom Spiel schildern.

Quelle: PC Gamer