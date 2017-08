Die Säulen der Erde Buch 1 Komplettlösung – Kapitel 2 Jack (Teil 3)

Mit Jack im Wald

So schnell kann´s gehen: Die Säulen der Erde Buch 1 Komplettlösung – Kapitel 2 Jack ist da. Nachdem wir uns im letzten Teil im Kloster aufgehalten haben, geht es dieses Mal in den Wald. Lauft nach Links und untersucht die Hufspuren am Boden. Wenn ihr nun wieder Richtung rechten Bildschirmrand lauft, springt ein Reh aus dem Wald, mit dem ihr interagieren könnt. Vorher greift ihr aber zu eurer Schleuder, die ihr im Inventar mitführt. So startet ihr das euch inzwischen bekannte Minispiel. Habt ihr getroffen, wird das Reh weglaufen, Jack sucht Deckung und es taucht am unteren Bildschirmrand wieder auf. Wiederholt das Minispiel. Habt ihr Erfolg, ist das Reh erlegt und ihr landet automatisch in der Höhle. Andernfalls landet ihr dort ohne Beute. In jedem Fall wählt ihr nun nach Gutdünken eine oder mehrere Optionen – schlagt ihr nach, ist die Sache damit gegessen. Andernfalls wird es ein wenig länger.

Habt ihr das Reh erlegt, sollt ihr es nun räuchern. Nehmt dafür Holzscheite von dem Stapel vor euch. Die klickt ihr dann in eurem Inventar an und damit auf den Herd. Geht nun vor die Höhle, um die Äste neben dem Steinhaufen zu nehmen. Geht wieder rein, nehmt die feuchten Äste aus eurem Inventar und klickt auf den Herd. Geschafft! Ihr könnt nun noch mit der Burg interagieren, um eine Karl der Große Puppe zu nehmen, die Mama gebastelt hat.

Verlasst nun die Höhle. Am rechten Bildschirmrand geht es weiter – dort taucht der Schriftzug „Folge dem Lärm“ auf. In der nächsten Szene geht ihr zum linken Bildschirmrand, wo wieder der „Folge dem Lärm“ Schriftzug auftaucht. Dieses Mal startet eine kurze Zwischensequenz. Sucht euch eine Dialogoption aus. Anschließend nehmt ihr das blutige Tuch auf, indem ihr damit interagiert. Habt ihr es, könnt ihr wieder über den rechten Bildschirmrand in den Wald zurück. Wenn ihr weitergeht, trefft ihr auf die Familie aus dem Prolog. Entscheidet im folgenden Dialog nach Gutdünken. Ihr findet euch dann auf einer Karte wieder und müsst den Spuren Richtung Fluss folgen. Dann habt ihr die Wahl. Entscheidet, wie ihr euch Alfred gegenüber verhaltet. Habt dabei im Hinterkopf, dass es zwei mögliche Erfolge gibt. Entweder ihr freundet euch mit ihm an – oder ihr holt den gegenteiligen Erfolg. Verhaltet euch jetzt und auch bei folgenden Entscheidungen entsprechend. Wollt ihr euch anfreunden, lobt ihr ihn oder helft – je nach gewähltem Weg.

Ihr könnt nun euer Buch aufheben, wenn ihr damit interagiert und das Minispiel schafft. Alternativ könnt ihr auch Alfred wecken, indem ihr mit der Schleuder den Schnee über ihm runterschießt. Freunde werdet ihr so nicht. Anschließend arbeitet ihr euch durch den Dialog und klickt dann auf den Hirschkadaver hinten links. Ihr landet schließlich von allein wieder in der Höhle. Wenn ihr euch mit Alfred gut stellen möchtet, solltet ihr ihm zuerst Suppe geben und euch zuletzt bedienen. Klickt euch durch den Rest des Dialogs nach Gutdünken und das Kapitel ist beendet.