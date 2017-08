Koei Tecmo bringt diverse Spiele auf die Nintendo Switch

Seit Launch hat sich die Nintendo Switch fast 5 Millionen Mal verkauft. Der anhaltende Erfolg lockt Entwickler und Publisher an. Koei Tecmo hat nun gleich diverse Spiele für die Nintendo Switch angekündigt. Dynasty Warriors 8 Empires, Orochi Warriors 3 Ultimate und Samurai Warriors Spirit of Sanada wurden für Nintendo Switch bestätigt. Aller guten Dinge sind halt drei.

In Japan werden die drei Titel am 9. November für Nintendo Switch veröffentlicht. Passend zur Ankündigung ging auch eine entsprechende Website online, die ihr hier ansurfen könnt. Die Spiele sollen jeweils 6,800 Yen kosten, was umgerechnet rund 52 Euro sind. Die Switch-Versionen sollen mitsamt DLCs erscheinen. Nun fehlt nur noch eine Ankündigung für Europa. Die blieb nämlich bisher aus.

Quelle: Gematsu