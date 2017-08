Super Mario Odyssey Gameplay von der gamescom

Während der gamescom 2017 hat Nintendo diverse Spiele live gestreamt. So kamen nicht nur Besucher der Messe in den Genuss diverser Games, sondern auch jene, die nicht nach Köln kommen konnten. Eines der gezeigten Spiele war Super Mario Odsyssey, welches am 27. Oktober exklusiv für die Nintendo Switch erscheint. Lust einen Blick auf das Spiel zu werfen? Unten findet ihr etwa 17 Minuten Gameplay. Es geht dieses Mal ins Schlemmerland.

Super Mario Odyssey wird in der Vollversion verschiedene Welten anbieten, die alle ein Thema haben. So gibt es unter anderem eine Wüste, in der es kalt ist, die Stadt New Donkey City und einen Dschungel, in dem sich prähistorische Kreaturen finden lassen. Das Schlemmerland ist ein sehr farbenfrohes Gebiet, mit vielen knalligen Farben. Thema ist natürlich Essen – weshalb sich alles vom XXL-Kochtopf bis zum herumliegenden Lebensmitteln finden lässt.

Quelle: YouTube