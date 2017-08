Target listet Bethesda: Game of Thrones

Der Händler Target listet seit Kurzem ein Spiel mit dem Namen Bethesda: Game of Thrones. Nanu, wo kommt der Titel denn her? Offiziell wurde kein Game of Thrones-Spiel von Bethesda angekündigt. Es handelt sich also um ein Gerücht. Auffällig ist, dass Target keinerlei Angaben zum Spiel macht und auch kein Cover zu sehen ist. Ein solches Vorgehen ist für Target nicht üblich.

Trotzdem könnte Bethesda: Game of Thrones mehr als nur ein Gerücht sein. Bekannt ist, dass Bethesda derzeit an mehreren unangekündigten Spielen werkelt. In der Vergangenheit gab es zudem einige Hinweise auf ein Game of Thrones Spiel des Unternehmens. Schon vor der E3 pfiffen die Spatzen derlei Spekulationen von den Dächern. Was glaubt ihr – wieder nur ein Gerücht oder ist da wirklich etwas dran?

Quelle: Reddit