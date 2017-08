Kaum ist der erste VIP-Forzathon vorbei, steht auch schon der nächste vor der Tür. Bei einem eintägigen Event mit dem Titel „Unvergesslich“ könnt ihr euch vier Belohnungen sichern. Das Highlight ist dabei zweifelsohne der Lamborghini Sesto Elemento. Da darf natürlich der Forza Horizon 3 #Forzathon Guide 29. August – Unvergesslich nicht fehlen.

Offene Einladung

Los geht es mit dem Abschluss eines Online-Abenteuers. Startet über das Menü ein Abenteuer und sucht euch aus, ob ihr Rennen oder Spiele fahren wollt. Wichtig ist, ein komplettes Abenteuer zu absolvieren. Nach einem Rennen oder Spiel abhauen zählt nicht. Steigt ihr in ein laufendes Abenteuer ein, wird der Erfolg auch nicht angerechnet. Abschließen bedeutet tatsächlich von Anfang bis Ende mitmachen. Siegen müsst ihr jedoch nicht. Die Teilnahme reicht.

Eure Belohnung: 3 Lose

Am Ziel vorbei

Weiter geht es mit fünf Dreifach-Überholen-Fähigkeiten. Überholen gibt es nur in Rennen, weshalb ihr zunächst ein solches starten müsst. Nehmt für die Aufgabe ein Auto, mit dem ihr gut klarkommt. Außerdem sollte es genug Leistung für die Überholmanöver haben. Beim Start seht ihr zunächst zu, auf den letzten Platz zu kommen. Nun wartet ihr einen günstigen Moment ab. Ihr müsst drei Fahrzeuge innerhalb kürzester Zeit überholen. Das Fahrerfeld sollte also sehr nah beieinander sein. Ein Rennen sollte genug sein, um den Erfolg zu holen. Habt ihr überholt, könnt ihr euch wieder zurückfallen lassen und erneut ansetzen.

Eure Belohnung: 80.000 Erfahrungspunkte

Das sechste Element

Gewinnt eine Meisterschaft, um euch den Lamborghini Sesto Elemento zu sichern. Diese Aufgabe ist leicht. Sucht euch eine Meisterschaft aus und nutzt ein passendes Fahrzeug. Achtet auf die Leistung eures Wagens und wenn nötig schraubt ihr den Schwierigkeitsgrad nach unten. Theoretisch könnt ihr „Am Ziel vorbei“ kombinieren. Ich rate aber – zumindest Anfängern – von diesem Versuch ab. Durch die Überholmanöver und absichtliches zurückfallen kann es sein, dass ihr das Rennen letztlich nicht gewinnt und den Sieg der Meisterschaft riskiert. Wollt ihr trotzdem beide Aufgaben verbinden, solltet ihr darauf achten, euch pro Rennen auf ein bis zwei Dreifach-Überholen-Fähigkeiten zu konzentrieren.

Eure Belohnung: Lamborghini Sesto Elemento

Verwöhnt

Der #Forzathon endet mit der Aufgabe, einen Rocket-Bunny-Bausatz zu montieren. Ihr geht also zum Festival und wählt zunächst ein passendes Fahrzeug. Rocket-Bunny-Bodykits gibt es nur für wenige Autos. Folgende Fahrzeuge kommen infrage:

2005 BMW M3

1997 BMW M3

2015 Lexus RC F

2013 Subaru BRZ

2013 Toyota GT86

1992 Honda NSX-R

1992 Nissan Silvia Club K’s

1969 Nissan Fairlady Z

2000 Nissan Silvia Spec-R

1993 Nissan 240SX SE

Habt ihr euch für ein Fahrzeug entschieden, müsst ihr zu Upgrades gehen. Dort wählt ihr dann Karosserie-Voreinstellungen. Geht auf Rocket Bunny und installiert das Bodykit, was einige Credits kostet. Anschließend gehört euch auch der letzte Erfolg.

Eure Belohnung: 55.000 Erfahrungspunkte

Wenn ihr die aktuellen Erfolge holen möchtet, müsst ihr euch beeilen. Das Event läuft dieses Mal nur für 24 Stunden. Am 30. August endet der Spaß also schon wieder um 09:00 Uhr in der Früh. Die Aufgaben sind auch dieses Mal relativ einfach, wobei so mancher wohl zum ersten Mal von den Bodykits hört und „Am Ziel vorbei“ ein wenig Konzentration erfordert. Dafür ist dieses Mal alles ohne VIP-Mitgliedschaft und Umweg machbar.

Eure totallygamergirl