PlayStation Plus im September mit Infamous: Second Son, Child of Light und mehr

Die PlayStation Plus Spiele für September stehen fest. Ihr dürft euch unter anderem auf das zauberhafte Rollenspiel Child of Light freuen. Wer es eher actionlastig mag, darf sich auf inFAMOUS: Second Son stürzen. Bock auf eine Party? Dann installiert That’s You. Wer PlayStation VR hat, darf sich über RIGS: Mechanised Combat League freuen.

Die PlayStation Plus September-Spiele können ab dem 6. September kostenlos via PlayStation Store geholt werden. Bis dahin dürft ihr euch noch die August-Titel sichern.

PlayStation Plus September-Spiele:

PlayStation Plus August-Spiele:



Vielen Dank an Robert, der den Hinweis zu dieser News geliefert hat.

Quelle: PlayStation Blog