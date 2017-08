Stardew Valley: Nintendo Switch-Version soll Nintendo in Kürze zu Testzwecken vorliegen

Stardew Valley soll im Sommer für Nintendo Switch erscheinen. Die Zeit wird also langsam knapp. Trotzdem sieht es derzeit ganz danach aus als könne der Plan tatsächlich umgesetzt werden. Laut einem Chucklefish Mitarbeiter merzt man derzeit die letzten bekannten Bugs aus. Anschließend möchte man das Spiel an Nintendo übermitteln, damit es dort die Testphase durchlaufen kann. Noch in dieser Woche soll es Big N zu Testzwecken vorgelegt werden. Eine zeitnahe Veröffentlichung ist daher in greifbarer Nähe.

Mit etwas Glück erfahren wir sogar noch heute den Erscheinungstermin. Nintendo hat nämlich für 19:00 Uhr eine Nindies Showcase angekündigt. Stardew Valley würde da sicher sehr gut ins Line-up passen.

Stardew Valley Switch is coming along very well. The last known bugs have been fixed and we’re submitting for testing this week 🙂

— Tiy (@Tiyuri) 29. August 2017