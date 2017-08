Der Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 35 – Bonusstufe ist da. Dieses Mal wieder von DeviLLorDGameR (Stefan) geschrieben. Das aktuelle Motto lautet „Bonusstufe“. Die reizvollste Belohnung ist der ’69 Camaro Super Sport HE. Außerdem stauben wir Credits und Erfahrungspunkte ab. Beachtet, dass der #Forzathon erst am Freitag (01. September) um 09:00 Uhr beginnt. Der Guide ist vorab online, damit ihr gleich ab Start wisst, was zu tun ist.

Muskelprotz

Für unsere erste Aufgabe steigen wir in einen beliebigen Chevrolet Camaro und gewinnen in diesem ein Straßenrennen, sowie eine Horizon Edition des 1969 gebauten Chevy Camaro Super Sport. Via Duracell Car Pack gibt es den ZL1 2017 kostenlos. Ansonsten ist der Iroc-Z 1990 mit 25.000 Credits die günstigste Variante. Um euch den Sieg ein wenig zu erleichtern, gebe ich euch die Nachtduelle als kleinen Tipp mit, da diese zu den Straßenrennen zählen. Allerdings habt ihr nur einen einzelnen Gegner und müsst euch nicht durch mehrere Gegner kämpfen. Alternativ könnt ihr natürlich auch die Fähigkeit nutzen, mit der ihr direkt vom ersten Platz startet.

Eure Belohnung: ’69 Camaro Super Sport HE

Freies Spiel

Unsere zweite Herausforderung ist mindestens genauso leicht zu schaffen, wie sie auf den ersten Blick aussieht. Ihr sollt ein Rennen abschließen. Sucht euch ein Auto und eine Strecke aus und schließt euer Rennen ab. Dazu müsst ihr weder gut sein, noch gewinnen. Ihr könnt es zum Beispiel mir gleichtun und gechillt die Zeit für einige Drifts und Erfahrungspunkte nutzen.

Eure Belohnung: 35.000 CR

Traute Zweisamkeit

Warum alleine daddeln, wenn man gemeinsam Spaß haben kann? Für unsere nächste Aufgabe holen wir uns einen Kumpel oder eine gute Freundin mit in die Lobby und fahren gemeinsam in einer Koop-Kampagne ein Rennen in einem „Hotrods und Customs“ Fahrzeug. Ich persönlich bin absoluter Fan vom Ford F-100, für den ich auch so einige Drift-Setups gebastelt habe. Der Ford ist zudem die günstigste Variante. Alternativ gibt es einige kostenlose DLC-Autos.

Eure Belohnung: 55.000 CR und 55.000 EP

Speed Run

Last but not least sollt ihr euch in einen Rallye Klassiker setzen und es ordentlich krachen lassen. Nutzt den Filter „Classic Rally“. Das günstigste Fahrzeug ist der Abarth Fiat 131 1980 mit einem Preis von 38.000 Credits. Auch in diesem Fall gibt es wieder kostenlose DLC-Autos. Für 20 Geschwindigkeit-Fähigkeiten werdet ihr mit reichlich Geld belohnt. Zwei gute Orte für hohe Geschwindigkeiten sind der Flughafen und der Freeway. Alternativ könnt ihr in Surfers Paradise entlang der Straßenbahn ordentlich Gas geben, wobei ihr dort schon ein wenig mehr auf den Verkehr achten solltet.

Eure Belohnung: 120.000 CR

Ihr habt noch Fragen oder Anregungen? Kein Problem, wir nehmen uns gerne Zeit für unsere Leser.

Euer DeviLLorDGameR