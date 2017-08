Sea of Thieves Vorschau – gamescom 2017

Jo-ho-ho und ’ne Buddel voll Rum … und ’ne Kanone … und ’ne Laute … und ’n dickes Schiff!

In Sea of Thieves erwartet euch eine geheimnisvolle Welt auf hoher See. Ihr dürft euch gemeinsam mit euren Freunden eine Crew an Bord eines Piratenschiffs aufbauen und zusammen Schätze plündern, gegnerische Piraten Crews angreifen, Inseln erkunden oder einfach mal die Seele auf hoher See baumeln lassen.

Doch seid gewarnt, denn das Leben als Pirat ist nicht immer ganz leicht. Ihr seid nicht allein auf der Jagd nach Schätzen. Auf den Inseln warten monströse Kreaturen auf eure Crew um euch davon abzuhalten, ihre Schätze zu plündern und ihnen die Ressourcen abzujagen. Beim Öffnen einer ausgegrabenen Schatzkiste solltet ihr auch stets auf der Hut sein, denn häufig findet ihr statt goldglänzenden Münzen einen Fluch. Nachdem ihr eine Insel verlassen habt, seid ihr längst noch nicht in Sicherheit, denn es kann euch durchaus passieren, dass euch eine gegnerische Piratencrew beim Plündern einer Insel beobachtet hat und euch während eurer Abreise mit ihren Kanonen bombardiert.

Im Kampf auf hoher See ist Teamplay gefragt. Der eine navigiert das Schiff, der nächste feuert mit der Kanone aus vollem Rohr und sollte der Gegner doch mal zu nahe kommen, geht es mit dem Säbel ins Gefecht. Sea of Thieves ist auf Zusammenarbeit ausgelegt, alleine kommt man hier nicht weit. Das macht Spaß, kann aber ebenso frustrierend sein – wenn das Team sich nicht abspricht. Falls ihr im Eifer des Gefechts das Zeitliche segnet, habt ihr nach einer kurzen Pause in der Geisterwelt die Möglichkeit wieder ins Spiel einzusteigen. In der Demo erhält man auch direkt ein neues Schiff, wenn das alte versenkt wurde. Im finalen Spiel wird das vermutlich ärgerlicher – dann gewinnen die Kämpfe auch noch zusätzlich an Spannung!

Hat man erst einmal den Dreh raus, ist es lustig und fordernd Pirat zu sein. Besser wird es nur noch mit der Musik und dem Rum. Windows 10 und Xbox One Spieler dürfen übrigens in Zukunft gemeinsam in See stechen.

Abgerundet durch einen detailreichen Cel Shading Look und Dolby Digital Sound macht das Leben als Pirat bereits beim Anspielen sehr viel Spaß über einen langen Zeitraum. Mit Sea of Thieves erwartet uns ein grandioses Action-Adventure, welches sich auf jeden Fall mit der Konkurrenz messen kann.