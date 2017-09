ARK: Aberration für Oktober angekündigt

ARK: Survival Evolved bekommt im Oktober die zweite große Erweiterung. Diese trägt den Namen ARK: Aberration. Einen konkreten Erscheinungstermin gibt es noch nicht. Der DLC soll allerdings zeitlich für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Erweiterung ARK: Aberration ist Teil vom ARK Season Pass.

Die Ankündigung erfolgte während eines Livestreams, in dem ein Ankündigungstrailer präsentiert wurde. In dem sind diverse neue Kreaturen zu sehen. Außerdem wird gezeigt, wie der Spielercharakter klettert. Gegen Ende des Videos konnte man auch entsprechendes Werkzeug sehen. Aberration bedeutet übersetzt Anomalie. Name und Vidoematerial lassen darauf schließen, dass es sich um eine abweichende ARK handelt. Dabei kommt es zu Mutationen. Leider liegt noch keine Pressemitteilung vor. Auch Bildmaterial wurde bisher nicht über die offiziellen Kanäle verbreitet. Ihr könnt euch allerdings unten eine Aufzeichnung vom Livestream ansehen.

Quelle: Twitch Livestream