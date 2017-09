Blossom Tales: The Sleeping King erscheint für Nintendo Switch

FDG Entertainment veröffentlichte vor einer Weile Oceanhorn für die Nintendo Switch und spielte sich damit in die Herzen vieler Gamer. Auch in eures? Dann dürft ihr euch auf Nachschub freuen. Via Twitter ließ FDG verlauten, ein weiteres Spiel für die neue Konsole aus dem Hause Nintendo zu veröffentlichen. Der Name vom Spiel wurde zwar nicht genannt, der beigefügte Screenshot stammt allerdings aus Blossom Tales: The Sleeping King.

Für Konsolen soll es exklusiv auf der Nintendo Switch erhältlich sein. Leider gibt es bisher keine weiteren Informationen zur Blossom Tales: The Sleeping King Switch-Version. Sobald dies der Fall ist, werde ich darüber berichten.

Quelle: Twitter