Dead Rising 4: Frank’s Komplettpaket erscheint Anfang Dezember für PlayStation 4

Capcom hat Dead Rising 4: Frank’s Komplettpaket für die PlayStation 4 angekündigt. Das Spiel wird am 5. Dezember veröffentlicht. Es beinhaltet das Hauptspiel Dead Rising 4 und sämtliche bisher veröffentlichte Zusatz- und Bonusinhalte. Folglich sind die DLCs Stocking Stuffer Holiday Pack, Frank Rising und Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf, sowie die Bonusinhalte Street Fighter-Outfit Pack, My Bloody Valentine-Pack, Zuckerstangen-Armbrust, Schlitzrad, Sir Ice-A-Lot, Hässlicher Winterpullover und X-Fäuste Teil vom Komplettpaket. Obendrauf gibt es den neuen Modus „Capcom Heroes“. In diesem schlüpft Frank West in die Outfits bekannter Capcom-Charaktere und erhält passende Spezialfähigkeiten.

Solltet ihr schon Dead Rising 4 für PC oder Xbox One gekauft haben, bekommt ihr via Update den neuen Spielmodus Capcom Heroes kostenlos. Unten findet ihr den Dead Rising 4: Frank’s Komplettpaket Ankündigungstrailer.

Quelle: Capcom Pressemitteilung