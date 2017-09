Fire Emblem Warriors Trailer zeigt Elise in Aktion

Während wir noch bis 20. Oktober auf die Veröffentlichung von Fire Emblem Warriors warten müssen, erscheint das Spiel in Japan schon am 28. September. Daher rühren Nintendo Japan und Koei Tecmo aktuell fleißig die Werbetrommel. In den vergangenen Wochen präsentierte man einige Charakter Trailer. Nun gibt es ein neues Video, in dem Elise im Mittelpunkt des Geschehens steht.

Elise ist ein Charakter aus Fire Emblem Fates. Sie ist eine Prinzessin aus dem Königreich Nohr und eine begabte Magierin, mit kindlichen Zügen. Diese dürften vor allem auf ihr noch junges Alter zurückzuführen sein. Elise hat zudem fast immer ihr treues Pferd dabei. Auch in Fire Emblem Warriors ist ihre vierhufige Begleitung mit von der Partie.

Quelle: Gematsu