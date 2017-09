Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas Demo ist auf dem Weg

Kürzlich fragte FDG Entertainment via Twitter, ob ihr euch eine Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas Demo für die Nintendo Switch wünscht. Das Interesse war auf Anhieb sehr groß und der Tweet wurde durch häufiges Teilen rasch verbreitet. Nur kurze Zeit später kündigte man eine Demoversion an.

Spätestens wenn die zur Verfügung steht, solltet ihr einen Blick in das Spiel werfen. Der Titel erschien vor einigen Jahren als Mobile-Spiel und wurde seitdem überarbeitet und auf diversen Plattformen veröffentlicht. Das Spiel wurde unter anderem deshalb sehr bekannt, weil es an Zelda erinnert. Tatsächlich gibt es einige Parallelen. Die sollten euch aber nicht abschrecken. Oceanhorn geht eigene Wege und begeisterte bereits zahlreiche Spieler. Die Nintendo Switch-Version von Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas erfreut sich großer Beliebtheit und ist regelmäßig in den Charts vertreten. Auch mir hat die Switch-Version gefallen. Hier findet ihr mein Review.

Quelle: Twitter