Secret of Mana Remake: Zehn Minuten Gameplay

Vor wenigen Tage wurde ein Secret of Mana Remake angekündigt. Erscheinen wird es am 15. Februar für PC, PlayStation 4 und PS Vita. Im Rahmen der PAX West hat Square Enix nun einen Blick auf das Projekt ermöglicht. In einem Livestream zeigte man etwa zehn Minuten Gameplay aus dem Secret of Mana Remake. Obwohl sich seit dem Original einiges getan hat, überzeugt das Spiel.

Das Remake macht eine hervorragende Figur. Daher möchte ich an dieser Stelle warnen. Die Spielszenen machen – zumindest mir – Lust auf mehr. An dem neuen Look dürften sich aber trotzdem die Geister scheiden. Das Remake weicht stark vom Original ab, was einigen Fans sauer aufstößt. Ein Thema, welches nach wie vor heftig diskutiert wird.

Live-Video von Twitch auf www.twitch.tv anzeigen

Quelle: Gematsu