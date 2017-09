Guild Wars 2: Path of Fire Entwicklertagebuch „Story“, weiterer Stresstest

ArenaNet hat ein neues Guild Wars 2: Path of Fire Entwicklertagebuch veröffentlicht. Das Video ist der Abschluss einer dreiteiligen Reihe. Mitarbeiter aus dem Story-Team gewähren euch einen Einblick in die Entstehung der Guild Wars 2: Path of Fire Geschichte.

Diese führt euch nach Elona. Die Region spielte bereits im Vorgänger eine wichtige Rolle. Sie war der Schauplatz der Erweiterung Guild Wars Nightfall. Seit den Ereignissen dieser Zeit sind allerdings 250 Jahre vergangen. Elona und die Kristallwüste haben sich in dieser Zeit gewandelt. Zudem ist ausgerechnet der Menschengott Balthasar eine neue Bedrohung. In Path of Fire begebt ihr euch auf die Suche nach Antworten und könnt dort womöglich sogar Fragen aus der Vergangenheit beantworten.

Auf der offiziellen Guild Wars 2 Website wurde passend zum Entwicklertagebuch auch eine sehr interessante Zeitachse veröffentlicht. Hier findet ihr den Beitrag. Last but not least dürft ihr euch auf einen weiteren Stresstest freuen. Der beginnt am 7. September um 21:00 Uhr. Jeder der einen Guild Wars 2-Account hat darf teilnehmen.

Quelle: ArenaNet Pressemitteilung