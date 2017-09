Syberia erscheint am 20. Oktober für Nintendo Switch, Trailer

Microïds bringt das beliebte Adventure Syberia auf die Nintendo Switch. Das Spiel wird am 20. Oktober für die Nintendo-Konsole erscheinen. In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle der jungen Kate Walker, die von ihrer Firma nach Frankreich geschickt wird. Dort soll sie die Vorfälle in einer Firma untersuchen. Das Spiel aus der Feder von Benoit Sokal erschien erstmals 2002. Inzwischen umfasst die Reihe drei Teile.

Unten könnt ihr euch einen Trailer ansehen, der die Nintendo Switch-Version von Syberia zeigt. Das Spiel wird auch als Retail-Version erhältlich sein. Vorbestellen lässt sich die aktuell allerdings noch nicht.

Quelle: Twitter