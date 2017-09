Diese Woche wird gedriftet! Mit dem Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 36 – Auf der Hacke kehrt gebe ich euch ein paar hilfreiche Tipps mit auf die Fahrt. Als kleinen Bonus habe ich unten zwei Setups eingefügt, mit denen ihr euch das Leben erleichtert. Zu den dieswöchigen Belohnungen gehört ein Nissan S15 Horizon Edition. Für die Erfolge habt ihr zudem dieses Mal etwas mehr Zeit. Der neue #Forzathon wird bis zum 15. September laufen.

In unserer ersten Aufgabe geht es in der neuen Forzathon-Woche ein wenig härter als üblich zu. Wir sollen uns eine Drift-Zone aussuchen und in dieser drei Sterne abräumen. Am besten geht das in der Silver Sands Drift-Zone, da diese die kleinste Drift-Zone von allen ist und mit gerade mal 2 Kurven und 25.000 Punkten ist sie auch nicht wirklich anspruchsvoll. Alternativ schlage ich euch die Goldmine Drift-Zone vor, die zu den Offroad Drift-Zonen gehört, allerdings mit 35.000 Punkten auch nicht besonders anspruchsvoll ist. Ihr könnt von beiden Seiten einfahren – probiert, welche euch besser liegt. Außerdem hilft es, wenn ihr nicht erst in der Driftzone zum Drift ansetzt. Gezählt wird ab Erreichen der Zone. Wenn ihr einen Nissan nehmt, könnt ihr die Aufgabe direkt mit der folgenden kombinieren.

Eure Belohnung: 95.000 EP

Top-Drifter

In unserer zweiten Aufgabe dreht sich alles rund um Nissan und Drifts. Wir sollen 20 Driftfähigkeiten in einem Nissan ausführen und bekommen dafür 3 Lose. Die Aufgabe sollte auf dem Flughafen oder dem Parkplatz in Surfers Paradise relativ einfach zu schaffen sein, da ihr für einen Drift nur kurz die Handbremse ziehen müsst. Längere Drifts werden addiert und beschaffen euch einen schnelleren Abschluss der Mission.

Eure Belohnung: 3 Lose

Exportmeister

Die dritte Aufgabe könnt ihr von der Sache her gleich liegen lassen und zusammen mit der letzten Aufgabe erledigen. Ihr arbeitet jede Mission einzeln ab? Kein Problem, steigt in ein beliebiges japanisches Fahrzeug ein und fahrt damit ein Rennen. Egal ob ihr gewinnt oder verliert, die Aufgabe ist auf jeden Fall erledigt und ihr bekommt ein wenig Geld und Erfahrung für euer Tun. Ihr könnt Autos nach dem Land sortieren lassen. Japanische Marken sind zum Beispiel Mazda, Honda, Toyota und Nissan.

Eure Belohnung: 20.000 CR und 20.000 EP

Ab durch die Mitte

In unserer letzten Aufgabe sollen wir uns hinter das Steuer eines Nissan setzen und damit eine Meisterschaft gewinnen. Da Nissan viele kleine, wendige 4-Zylinder motorisierte Fahrzeuge anbietet, empfehle ich euch eine Meisterschaft in Surfers Paradise zu fahren, da ihr viele Kurven mithilfe der Handbremse schneiden könnt und damit sehr viel Zeit sparen könnt. Als Belohnung winkt die Horizon Edition der letzten Nissan Silvia Baureihe mit einem Driftfähigkeiten-Boost.

Eure Belohnung: Nissan S15 Horizon Edition



Als kleines Dankeschön an unsere Leser gibt es noch einDrift-Setup für den Nissan GT-R Black Edition und eines für den Nissan 370 Z. Mit den Setups solltet ihr gut bei den ersten beiden Missionen vorankommen. Aktuell aktuallisiere ich zudem meine Setups. Diese findet ihr pünktlich zum Start des #Forzathon online. Ersteller ist GDDS DeviL. Beachtet, dass die Setups bis zum Forzathon-Start noch überarbeitet werden. Ladet ihr vorher welche runter, sind die möglicherweise noch veraltet.

Nissan GT-R Black Edition

Beim Nissan GT-R geht ihr zunächst in die Upgrades und verpasst ihm bei den Umbauten ein LB Works Widebody Set. Den passenden Heckflügel dazu findet ihr bei der Aerodynamik und Optik. Anschließend verpasst ihr dem Nissan noch ein Offroad-Fahrwerk und einen Satz Sportreifen und ein paar Felgen eurer Wahl, am besten so breit wie möglich um ihm genügend Auflagefläche zu verpassen. Zu guter Letzt verpasst ihr eurem GT-R die volle Leistung für alle anderen Upgrades und öffnet ,wenn ihr fertig seid, den Bereich Tuning und stellt die folgenden Wete ein.

Reifen:

Reifendruck

Vorne 3,0

Heck 3,0

Übersetzung:

Achsübersetzung 3,45

Ausrichtung:

Radsturz

Vorne -3,0

Heck -3,0

Spur

Vorne 1,0

Heck 1,0

Vorderer Nachlauf

Winkel 5,8

Federn:

Fahrwerkshöhe

Vorne 15,1

Heck 15,1

Bremse:

Verteilung 0%

Druck 150%

Differenzial:

Vorne

Beschleunigung 100%

Verzögerung 0%

Hinten

Beschleunigung 100%

Verzögerung 0%

Mitte

Verteilung 70 %

Beim Nissan 370 Z baut ihr auf Twin Turbo um, sucht euch ein Bodykit aus und baut Offroad-Fahrwerk, sowie Straßenreifen, wie gehabt mit Felgen eurer Wahl in der maximalen Breite ein. Ansonsten genauso wie beim Nissan GT-R volle Leistung.

Reifen:

Reifendruck

Heck 3,0

Übersetzung:

Achsübersetzung 3,9

Ausrichtung:

Radsturz

Vorne -3,0

Heck -1,5

Spur

Vorne 1,0

Heck 0,5

Vorderer Nachlauf 5,8

Federn:

Fahrwerkshöhe

Vorne 14,1

Heck 14,3

Bremse:

Verteilung 0%

Druck 100%

Differenzial:

Beschleunigung 100%

Verzögerung 0%

Für Fragen und Antworten könnt ihr mich gern direkt hier anschreiben oder bei Xbox Live unter GDDS DeviL suchen. Auf Wunsch können wir auch gemeinsam Setups für andere Nissan Modelle bauen.

Euer Stefan