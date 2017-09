Okami HD taucht bei Ratingboard auf, PC-Version gelistet

Da ist es wieder – Okami HD. Schon mehrfach wurde in der Vergangenheit gemunkelt, das Spiel solle für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Nun werden diese Gerüchte erneut befeuert. Beim koreanischen Ratingboard tauchte jüngst ein Eintrag für Okami HD auf. Interessanterweise wird der Titel nicht nur für PlayStation 4 und Xbox One aufgelistet, sondern auch für den PC. Was nun noch fehlt, ist eine offizielle Ankündigung. Die blieb nämlich nach wie vor aus, weshalb es sich weiterhin nur um ein Gerücht handelt.

Darf man älteren Spekulationen glauben, soll Okami HD Ende des Jahres erscheinen. Demnach dürfte eine Ankündigung nicht mehr lang auf sich warten lassen. Als Anlass würde sich die nahende Tokyo Game Show anbieten. Diese beginnt am 21. September.

Quelle: NeoGAF