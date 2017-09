Landwirtschafts-Simulator 17 Platinum Edition Vorschau – gamescom 2017

Der Herbst steht vor der Tür und damit auch die Platinum Edition vom Landwirtschafts-Simulator 17. Die erfolgreiche Simulation erhält mit dem bevorstehenden Update eine völlig neue Karte und ein dazu passendes Szenario. Es geht nach Südamerika. Dort erwartet euch eine neue Welt mit neuen Möglichkeiten. Zuckerrohr ist eine wichtige Ressource in Lateinamerika. Im Gegensatz zu anderen Ressourcen muss dieses nicht jedes Mal nachgesät werden. Passend dazu gibt es neue Landwirtschaftsmaschinen. Diese sind an die neue Region angepasst. So gibt es beispielsweise offene Kabinen. Auch die Gebäude sollen sich in die Umgebung einfügen und vom bisherigen Stil abweichen.

Ein weiteres wichtiges Standbein für die Landwirtschaft in Südamerika ist die Rinderzucht. Die Brahman-Rinder sind heutzutage häufige Bewohner in den warmen Regionen unserer Erde. Auch im Landwirtschafts-Simulator 17 Platinum Edition finden sie ihren Platz.

Insgesamt werden Besitzern der Platinum Edition 275 Fahrzeuge und Landwirtschaftsmaschinen von über 80 Herstellern zur Verfügung stehen. Die sind wie gewohnt mit viel Liebe zum Detail enrstanden. Exklusiv für die Platinum Edition gibt es Gerätschaften der Marken Gessner Industries und Stara. Für die Bedienung der Gerätschaften könnt ihr euch mit euren Freunden zusammentun. Im Mehrspieler dürft ihr gemeinsam euren Hof aufbauen, pflegen und nötige Arbeiten verrichten. Der Modsupport bietet zusätzliche Möglichkeiten zur Gestaltung und Erweiterung des Spiels.

Erscheinen soll die Landwirtschafts-Simulator 17 Platinum Edition am 14. November 2017. Habt ihr das Grundspiel bereits gekauft, könnt ihr die Platinum Edition auch in Form einer Erweiterung erwerben. Die Veröffentlichung findet auf dem PC, MAC, Xbox One und PlayStation 4 statt.

Im November soll ebenso eine Version für die Nintendo Switch erscheinen. Während der gamescom-Pressekonferenz betonten die Entwickler, diese sei trotz fehlender Jahreszahl eine Portierung des Landwirtschafts-Simulators 17. Über mögliche Einschränkungen machte man keine Angaben. Die Entwickler zeigten sich erfreut über die vergleichsweise einfache Portierung. Für die Veröffentlichung ist astragon Entertainment zuständig.