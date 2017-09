Nintendo Switch: Angeblich arbeitet Nintendo an Erfolgen

Erfolge sind heute kaum noch aus dem Gaming wegzudenken. Schon vor Jahrzehnten boten viele Spiele Bestenlisten. Es folgten Online-Bestenlisten und schließlich mit der Xbox 360 die sogenannten Erfolge. Sony folgte diesem Beispiel mit den Trophäen und Steam führte Errungenschaften ein. Nun könnte auch Nintendo folgen. Darf man aktuellen Gerüchten glauben, arbeitet Nintendo gerade an einem System, welches Erfolge auf die Nintendo Switch bringt.

Grundlage für die Spekulationen ist eine Aussage der Lichtspeer-Entwicler. Dier veranstalteten kürzlich bei Reddit ein sogenannten AMA (Ask me anything). Interessant ist dabei die Aussage, das Nintendo zwar kein Erfolgssystem wie Sony und Microsoft hat, aber daran arbeitet. Eine unglückliche Wortwahl oder ein Wink mit XXL-Zaunpfahl? Ob an den Gerüchten etwas dran ist, wird spätestens die Zeit zeigen. Völlig unerwartet käme eine Ankündigung in diese Richtung jedenfalls nicht. Die Spatzen pfeifen nämlich schon länger Gerüchte über Nintendo Switch Erfolge von den Dächern.

Quelle: Reddit