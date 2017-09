The LEGO NINJAGO Movie Videogame Vorschau – gamescom 2017

LEGO ist Kult, soviel ist sicher. Die bunten Plastikbausteine begeistern ganze Generationen von Kindern – und Erwachsenen. Mittlerweile ist auch eine Fangemeinde um die Video- und Filmereihe rund um LEGO entstanden. So erscheint im Herbst nicht nur The LEGO Ninjago Movie, sondern auch gleich noch das passende Spiel dazu. Wir haben uns auf der gamescom 2017 das Spiel zum Film angeschaut.

Die gezeigte Demo beginnt mit einer leicht chaotischen Flugsequenz. Wir düsen inmitten von Explosionen durch die Stadt. Diese ist eines von zahlreichen Settings aus dem Film und somit vom Spiel. Während der Flug durch die Stadt noch eher mau ist, ändert sich das Spielgefühl nach den ersten Minuten zu Fuß.

Es ist kaum von der Hand zu weisen, dass die Lego-Videospiele durch ihre kindliche Art eher an die junge Zielgruppe gerichtet sind. Die Mechaniken und Steuerung sind leicht verständlich und simpel gehalten. Persönlich störte uns zuletzt, dass die Titel vom Spielgefühl her zu wenig Abwechslung boten.

Mit The LEGO NINJAGO Movie Videogame bahnt sich nun eine Änderung des Prinzips an. Während sich bisherige Titel größtenteils vom Setting her unterschieden, setzt LEGO NINJAGO auf Akzente beim Spielgefühl. Die Charaktere wirken dynamischer, schneller und unterstreichen die insgesamt schnelleren Kämpfe. Die hohe Beweglichkeit in den Kämpfen erinnert – im positiven Sinne – beinahe schon an eine Light-Version der Batman-Titel. Zu dem Bewegungspaket gehören auch noch Wandläufe, Springeinlagen und Seilrutschen. Abgerundet wird das Spiel durch die unterschiedlichen Spezialfähigkeiten der Charaktere. Wen ihr spielt, bestimmt übrigens die Story.

Die kurze Demo-Spielsequenz lässt vermuten, dass uns mit LEGO NINJAGO ein spaßiges Klötzchen-Abenteuer bevorstehen wird. Grundstein hierfür ist das flüssige und angenehme Spielgefühl. Vorbei sind die Zeiten, in denen Legofiguren über die Bildschirme schlichen. Diese Ninjas sind auf Zack und verbinden gewohnten Humor mit einem Sprung nach Vorn im Spielerlebnis. Wenn der Rest des Spiels sich so stark zeigt, wie diese kurze Sequenz, wird das Spiel nicht nur etwas für LEGO-Fans und Kids.

The LEGO NINJAGO Movie Videogame erscheint am 22. September für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.