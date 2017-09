Thimbleweed Park ist ein erfolgreiches Point-and-Click-Adventure von Ron Gilbert, welches im Retrostil gestaltet ist. Nachdem es auf PC und Konsolen zahlreiche Spieler begeistern konnte, kommt es demnächst für iPhone, iPad, Nintendo Switch und Android raus. Während der Kickstarter-Kampagne Ende 2014 war eines der erreichten Stretch-Goals, eine Version für iOS und Android. Das Spiel erschien aber zunächst am 30. März für den PC und die Xbox One. Es folgte eine Version für die PlayStation 4. Nun dürfen sich auch Besitzer von iOS, Android und der Nintendo Switch freuen. Ron Gilbert hat heute die Erscheinungstermine für diese Plattformen gezwitschert.

Ron Gilbert dürfte vor allem den älteren Spielern ein Begriff sein. Zu seinen bekanntesten Spielen zählen Maniac Mansion, The Secret of Monkey Island und The Cave.

Quelle: Twitter