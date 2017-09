Divinity: Original Sin 2 – Discord-Integration und neuer Trailer

Morgen erscheint das Rollenspiel Divinity: Original Sin 2 für den PC. Vorab könnt ihr einen Blick in den brandneuen Trailer werfen, den Larian Studios heute veröffentlicht hat. Im Video sind diverse Gameplayszenen zu sehen. Ab Morgen dürft ihr euch dann selbst ins Abenteuer stürzen – und gegebenenfalls ein paar Freunde an Bord holen. Das Spiel bietet 4-Spieler-Koop.

Ob ein Koop-Platz in eurem Spiel frei ist, zeigt die Discord-Integration. Dank dieser werden euer Spielfortschritt, Spielstatus und der Spielmodus angezeigt. Ist in eurer Gruppe Platz, können Freunde via Discord eine Einladung per Chat verschicken. Ein Klick auf “Join” genügt, um das gemeinsame Abenteuer zu starten.

Quelle: Larian Studios Pressemitteilung