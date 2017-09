Okami HD erscheint im Dezember für PC, PS4 und Xbox One

Lange rankten sich Gerüchte um Okami HD. Zuletzt sorgte ein Eintrag bei einem Ratingboard für Furore. Nun gibt es endlich Gewissheit. Capcom hat angekündigt, dass Okami HD am 12. Dezember in Europa erscheinen wird. Der Titel kommt für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

In Okami HD schlüpft ihr in die Rolle von Amaterasu. Der japanische Sonnengott nimmt die Form des legendären weißen Wolfs Shiranui an. Er begibt sich auf die Suche nach Orochi. Ein achtköpfiger Dämon, der die Welt in eine Einöde verwandelt hat.Glücklicherweise hat Amaterasu die Fähigkeit, dem Land zu seinem alten Glanz zu verhelfen.

Als Spieler bleibt es euch überlassen, ob ihr Okami HD im 4:3 Format genießen möchtet, oder im moderneren Widescreen-Format. Der Titel wird digital und als Retailversion erscheinen. Die digitale Fassung wird 19,99 Euro kosten.

Quelle: Capcom Pressemitteilung