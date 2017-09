Etrian Odyssey V: Beyond the Myth Demo veröffentlicht

Im Herbst erscheint das Rollenspiel Etrian Odyssey V: Beyond the Myth in Europa. Ihr kauft nicht gern die Katze im Sack? Dann könnt ihr euch ab sofort via Nintendo eShop die Nintendo 3DS Demo zum Spiel kostenlos herunterladen.

In Etrian Odyssey V: Beyond the Myth schlüpft ihr in die Rolle eines Abenteurers oder einer Abenteurerin. Ihr versucht den mystischen Yggdrasil-Baum zu erklimmen. Dafür müsst ihr euch in das Yggdrasil-Labyrinth wagen. Laut einer Legende findet man auf der Spitze des Baumes große Macht. Wieder andere behaupten, dort würden Schätze warten und einige stellen fortgeschrittene Techniken in Aussicht. Was dort oben tatsächlich wartet, konnte bisher niemand in Erfahrung bringen. Auf dem Weg zur Spitze lauern zahlreiche bösartige Kreaturen. Glücklicherweise habt ihr einen Trupp an eurer Seite, den ihr euch selbst zusammenstellen könnt. Dafür stehen euch vier Rassen und zehn Klassen zur Verfügung.

Quelle: Nintendo