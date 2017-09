Max: The Curse of Brotherhood erobert die PlayStation 4

Vor einigen Jahren erschien Max: The Curse of Brotherhood für die Xbox One. Es folgten Veröffentlichungen auf dem PC und der Xbox 360. Nun schafft der bekannte Indietitel auch den Sprung auf die PlayStation 4. Erscheinen soll die PS4-Version im Herbst. Sie wird sowohl digital als auch Retail verfügbar sein.

Max: The Curse of Brotherhood ist ein 2.5D Plattformer, der euch in die Rolle des Jungen Max schlüpfen lässt. Dieser hüpft und rennt durch die Level, um seinen jüngeren Bruder zu retten. Dieser befindet sich in den Fängen des finsteren Lord Mustacho. Wenn die Rettungsmission von Erfolg gekrönt werden soll, müsst ihr die fordernden Physik-Puzzle knacken und eure Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Der Ankündigungstrailer liefert einen Vorgeschmack auf die Aufgaben, die euch erwarten werden.

Quelle: Wired Productions Pressemitteilung