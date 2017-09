project OCTOPATH TRAVELER Demo eingetroffen, neue Details zum Spiel

Letzte Nacht gewährten Nintendo und Square Enix im Rahmen einer Nintendo Direct einen ausführlichen Blick auf project OCTOPATH TRAVELER. Das Rollenspiel befindet sich aktuell bei Square Enix in Entwicklung. Es soll exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Wer Lust hat, sich das Spiel schon jetzt näher anzusehen, kann sich via eShop eine kostenlose Demoversion herunterladen. Die Vollversion lässt leider noch eine Weile auf sich warten. Der Release ist für 2018 geplant.

In project OCTOPATH TRAVELER stehen euch acht Protagonisten zur Verfügung. Diese verfolgen alle ihre eigenen Ziele. Darüber hinaus hat jeder andere Talente. Die Tänzerin Primrose ist eine Meisterin der Verführung. Daher kann sie andere dazu bewegen, ihr zu folgen. So lassen sich Feinde in Fallen locken, Unterstützer in den Kampf rufen und vermisste Personen zurückführen. Der Krieger Olberic hingegen kann fast jeden zu einem Duell herausfordern. Damit bewegt er andere dazu, ihm den Weg freizumachen oder er entlarvt Bösewichte.

Das Kampfsystem von project OCTOPATH TRAVELER setzt auf rundenbasierte Kämpfe. Ein Teil von diesen ist das Boost-System. Dank dem sammelt ihr in jeder Runde Boostpunkte. Habt ihr genug, lassen sich diese verwenden, um die Stärke von Angriffen und Fähigkeiten zu steigern. Außerdem erlaubt euch das Boost-System mächtige Kettenangriffe. Die tun vor allem dann weh, wenn ihr Schwachpunkte der Gegner trefft. Oder aber ihr setzt eure Boostpunkte ein, um Verbündeten aus einer Notlage zu helfen.

Während ihr die Demo von project OCTOPATH TRAVELER installiert, könnt ihr euch unten die neuen Spielszenen aus der Nintendo Direct anschauen.

Quelle: Nintendo