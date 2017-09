Divinity: Original Sin 2 – Deutsche Version kann via Beta genutzt werden

Gestern feierte das Rollenspiel Divinity: Original Sin 2 Release. Leider gab es kurz vor der Veröffentlichung ein paar Probleme. Dadurch erschien der Titel zunächst nur in der englischen Version. Am 21. September wird via Update die versprochene deutsche Übersetzung nachgeliefert. Wenn ihr möchtet, könnt ihr allerdings schon jetzt die Beta-Version nutzen. Die Entwickler weisen darauf hin, dass diese noch nicht final ist. Dadurch könntet ihr auf nicht übersetzte Passagen stoßen oder Fehler finden. Wenn ihr euch davon nicht stören lassen möchtet, könnt ihr ab sofort auf die Beta-Version zugreifen. Die Übersetzung für Divinity: Original Sin 2 wird in den nächsten Tagen verbessert und fertiggestellt.

Alternativ könnt ihr das Rollenspiel auch zunächst ohne deutsche Übersetzung spielen und das Update am 21. September abwarten. Nach dem Patch könnt ihr über das Menü im Spiel die Sprache ändern. Auf euren Spielstand wird dies keine Auswirkungen haben.

Quelle: Larian Pressemitteilung