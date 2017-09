Kaum ist der letzte #Forzathon vorbei, ist auch schon der nächste verfügbar. Das neue Motto lautet „Strandfestival“. Dieses Mal gibt es als Belohnung unter anderem den Porsche 911 GT3 RS 4.0. Damit euch der nicht durch die Lappen geht, bin ich mit meinem Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 37 – Strandfestival am Start.

Kunst und Werken

In unserer ersten Aufgabe sollen wir eine Löffellisten-Herausforderung abschließen, die in Byron Bay endet. Ihr könnt euch gern selbst eine Herausforderung bauen oder alternativ habe ich eine Herausforderung beim Silver-Sands-Schiffswracks Löffellisten-Blaupausenpunkt erstellt, die auch für Neulinge zu schaffen ist.

Eure Belohnung: 55.000 EP

Schöne Aussichten

In unserer zweiten Aufgabe setzen wir uns in ein Fahrzeug mit Allrad und guter Dämpfung, denn wir sollen uns 3 Sterne beim Byron’s Leap Gefahrenschild holen, um drei Lose zu ergattern. Das Gefahrenschild findet ihr südwestlich von Byron Bay. Geeignete Fahrzeuge sind Rallye-Fahrzeuge, Buggies und Geländewagen.

Eure Belohnung: 3 Lose

Gemeinsam

Die nächste Aufgabe solltet ihr keineswegs auslassen, denn es winkt euch ein Porsche aus der Ferne zu. In unserer „eigentlich“ letzten Herausforderung sollen wir uns zusammen mit Freunden ein wenig Fahrspaß in ein paar Rennen gönnen. Verlangt werden 3 gemeinsam abgeschlossene Koop-Rennen. Wer Bock hat oder nicht die richtige Lobby findet, kann mich auch gern bei Xbox Live für ein wenig gemeinsamen Fahrspaß anschreiben.

Eure Belohnung: Porsche 911 GT3 RS 4.0

Hüpfedihüpf

In unserer letzten Aufgabe sollen wir unsere fahrbaren Untersätze ein wenig springen lassen und zehn Känguru-Fähigkeiten schaffen. Eine Känguru-Fähigkeit ist eine Folge aus drei Sprüngen innerhalb einer Combo. Was für Neulinge erstmal schwer klingen wird, ist eigentlich ganz einfach. Sucht euch ein geländetaugliches Fahrzeug in eurem Fuhrpark aus und begebt euch damit zum Silver Sands Strandgebiet im Osten oder direkt ins Outback im Westen und pflügt im wahrsten Sinne des Wortes den Acker oder spielt ein wenig Rallye Dakar in der Wüste. Wer Bock auf Blizzard Mountain hat, begibt sich einfach zum Blizzard Peak und fährt von dort aus einfach querfeldein den Berg hinunter.

Eure Belohnung: 55.000 CR

Solltet ihr noch Fragen haben, jemanden für die Koop-Rennen suchen oder ein paar Anregungen haben, könnt ihr mich gerne direkt hier bei totallygamergirl anschreiben oder ihr findet mich bei Xbox LIVE unter dem Gamertag GDDS DeviL.

Euer Stefan