PopoloCrois: Narcia’s Tears and the Fairy’s Flute für Mobilegeräte angekündigt

SEGA hat PopoloCrois: Narcia’s Tears and the Fairy’s Flute angekündigt. Der Titel wird für Android und iOS erscheinen. Im Rahmen der Tokyo Game Show soll eine Ankündigungspräsentation abgehalten werden. Erste Details gibt es allerdings schon jetzt.

In PopoloCrois: Narcia’s Tears and the Fairy’s Flute sind Prinz Pietro und Narcia zu Erwachsenen herangewachsen. Die beiden werden vom Feenkönig Media auf eine Mission geschickt. Dabei führt sie das Schicksal mit dem Mann der Gebete Zamado zusammen. Prinz Pietro begegnet ihm im heiligen Ort Bilca. Die Entwickler versprechen eine emotionale Geschichte voller Liebe und Freundschaft.

Quelle: Gematsu