Guild Wars 2: Path of Fire Launch Trailer

In dieser Woche erscheint die Erweiterung Guild Wars 2: Path of Fire. Wollt ihr euch schon jetzt auf den Launch einstimmen? Prima! Unten wartet nämlich der brandneue Launch Trailer auf euch. Ab dem 22. September dürft ihr euch dann selbst in die Kristallwüste begeben und dort dem Gott des Feuers und Krieges entgegentreten. Balthasar wird eine entscheidende Rolle in der Story von Guild Wars 2: Path of Fire spielen.

Die zweite Guild Wars 2 Erweiterung wird voraussichtlich am 22. September ab 18:00 Uhr zur Verfügung stehen. Wie vertreibt ihr euch die Zeit bis dahin? Karma farmen, ein bisschen Gold auf die hohe Kante legen, noch fehlende Heart of Thorns Beherrschungen freischalten?

Quelle: ArenaNet Pressemitteilung