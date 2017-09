Forza feiert gemeinsam mit uns Geburtstag und bietet uns zum einjährigen Jubiläum die Möglichkeit ein brandneues Horizon Edition Auto zu ergattern. Neben viel Abwechslung, Geld und Erfahrung gibt es im neuen #Forzathon einen Mini John Cooper Works GP Horizon Edition zum Sammeln. Schnappt ihn euch. Im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 38 – Zum Geburtstag erfahrt ihr, was dafür zu tun ist und wie ihr die anderen Belohnungen kassiert.

Partylöwe

Unsere erste Aufgabe schickt uns in eine Online-Sitzung, um ein paar Spiele mit unbekannten Leuten oder auch Freunden zu spielen. Sucht nach einem Online-Abenteuer oder einer Online-Freifahrt, setzt euch in einen Mini eurer Wahl und erstellt ein paar Spielplatz-Spiele. Zur Auswahl stehen König, Infiziert und Flaggenjagd. Da wir genau 3 Spiele in unserem Mini spielen sollen, können neue Spieler gern alle 3 Spiele testen. Ich mag Infiziert am Sägewerk oder Westpoint Tower am liebsten, wobei auch Flaggenjagd sehr viel Spaß macht. Habt ihr keinen Mini, bekommt ihr den einfachen John Cooper Works GP schon für 38.000 Credits.

Eure Belohnung: John Cooper Works GP Horizon Edition



Ausgenoct

Für die nächste Aufgabe könnt ihr zur Kampagne wechseln oder wenn ihr euch für eine Online-Freifahrt entschieden habt, diese direkt online abschließen. Steigt in einen Quartz Regalia ein und fordert einen Drivatar oder einen Online-Gegner zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen heraus und sackt euch als Belohnung ein paar Lose ein. Solltet ihr keinen Quartz Regalia besitzen, könnt ihr eventuell einen im Auktionshaus ergattern.

Eure Belohnung: 3 Lose

In der Ruhe liegt die Kraft

Für unsere dritte Aufgabe benötigt ihr einen Lamborghini Centenario, den ihr bei einem Preis von 2.300.000 CR am besten im Auktionshaus günstig ergattert, solltet ihr keinen besitzen. Wir sollen uns 3 mal mit 3 Sternen in unserem Lamborghini blitzen lassen, was sich wahrscheinlich erst mal kniffliger anhört, als es am Ende ist. Gute Möglichkeiten sind folgende Blitzer:

Surfers Strand Blitzer

Silver Sands Blitzer

Bergaussicht Blitzer

Landstrasse Blitzer

West-Outback Blitzer

Dschungelbrücke Blitzer

Maroohndah Road Blitzer

Byron Ost Blitzer

Solltet ihr in eurer Kampagne noch nicht so viele Blitzer zur Verfügung haben, könnt ihr euch diese auch in einer Online-Freifahrt schnappen und Besitzer von Hot Wheels können auch gern mal die Dinosaurier-Insel testen. Üblicherweise reicht es, wenn man bei einem Blitzer die drei Sterne mehrfach holt.

Eure Belohnung: 120.000 CR und 80.000 EP

Vollblütig

In unserer letzten Aufgabe in der aktuellen Woche sollen wir uns in einen Ferrari setzen und 20 Durchs-Nadelöhr-Fähigkeiten schaffen. Die Fähigkeit bekommt ihr, wenn ihr zwischen zwei Autos hindurchfahrt. Die beste Möglichkeit für die letzte Aufgabe ist der Freeway. Alternativ gehen auch diverse Landstraßen recht gut. Habt ihr keinen Ferrari, gibt es glücklicherweise einige günstige Fahrzeuge der Marke. Zum Beispiel den 575M Maranello 2002 für 140.000 Credits oder für 190.000 Credits den F355 Berlinetta 1994.

Eure Belohnung: 200.000 CR

Solltet ihr noch Fragen haben oder ein paar Anregungen haben, könnt ihr mich gerne direkt hier bei totallygamergirl anschreiben oder ihr findet mich bei Xbox live unter dem Gamertag GDDS DeviL.

Euer Stefan