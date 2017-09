Gut Ding will Weile haben. Nun sind Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4 und Halo: Combat Evolved Anniversary abwärtskompatibel – endlich. Das heißt, ihr könnt die Shooter die einst für die Xbox 360 erschienen sind nun auch auf eurer Xbox One zocken. Habt ihr eine Disc-Version von einem der genannten Spiele, legt ihr einfach den Datenträger in das Laufwerk eurer Xbox One ein. Besitzt ihr die Spiele digital, könnt ihr sie ganz bequem via Dashboard installieren und starten.

Nun aber genug der Worte. Allianz und Flood warten auf euch. Auf in die virtuelle Schlacht!

Quelle: Facebook