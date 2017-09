Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 39 – Pole Position

Forza geht mit Teil Sieben der Motorsport Reihe an den Start und bietet uns im neuen #Forzathon statt den gewohnten Koop-Missionen und Fähigkeiten-Aufgaben in dieser Woche mehr Motorsport. Neben dem Start vom #Forzathon dürfen Vorbesteller der Forza Motorsport 7 Ultimate Edition am Freitag dem 29.09.2017 erstmals ihre Runden drehen und müssen sich nun endlich nicht mehr mit einer Demo zufriedengeben. Wir sind am Wochenende pünktlich mit ersten Informationen zum neuen Forza für euch da. Da unser Cover Auto in Forza Motorsport 7 der brandneue und noch unveröffentlichte Porsche 911 GT2 RS ist habe ich für euch im Voraus ein Allrad-Setup für Rennen für den noch aktuellen Porsche 911 GT2 RS gebaut, mit dem ihr am Wochenende viel Spaß haben könnt. Ihr seid nicht wirklich begeistert vom normalen Motorsport? Kein Problem, ihr könnt auch gerne eines meiner Drift-Setups für die Porsche 911 Baureihe testen.

Forza-Serie

In unserer ersten Aufgabe sollen wir uns in einen Porsche setzen und damit eine Meisterschaft fahren. Die Belohnungen gibt’s auf jeden Fall, selbst wenn ihr die Meisterschaft nicht gewinnt, jedoch ist das nicht unser Ziel. Da der Großteil meiner Porsche Setups auf Allradbasis entstanden sind, empfehle ich euch Surfers Paradise als Schauort für eure Rennen. Dort kommt ihr in der Stadt häufig besser mit der Handbremse um die Kurven. Weitere gute Schauplätze sind das Outback, sowie das Hot Wheels DLC aufgrund der hohen Geschwindigkeiten. Solltet ihr euch für eines meiner Drift-Setups entscheiden, weise ich auf die schwächere Fußbremse hin, da ich diese beim driften prinzipiell auf die Vorderachse lege.

Eure Belohnung: 3 Lose und 55.000 CR

Sprunghafter Anstieg

Unsere nächste Aufgabe fordert ein wenig Können von uns. Wir sollen am Flughafen Gefahrenschild 3 Sterne mit einem beliebigen Fahrzeug einsacken, wofür ein ziemlich hohes Tempo und ein weiches Fahrwerk von Vorteil sind. Ich hab das Schild im Voraus in meinem Porsche 911 GT2 RS mit meinem AWD Drift RS-Setup getestet und es hat bestens funktioniert. Wichtig sind Allrad, Leistung und ein Offroad-Fahrwerk. Am besten nehmt ihr den Schwung von der Straße südöstlich des Gefahrenschilds mit und versucht den Sprung möglichst gerade anzusetzen. Bei der Landung solltet ihr ein wenig auf die Bremse treten. Unten findet ihr auch ein Video von einem älteren #Forzathon. Damals musste man das Gefahrenschild mit einem bestimmten Mercedes machen. Das Fahrzeug ist nicht die erste Wahl für das Gefahrenschild – die Route funktioniert aber auch mit anderen Autos.

Eure Belohnung: Porsche 911 Turbo 3.3 und 35.000 EP

Eile

Für die nächste Aufgabe könnt ihr auch gleich im Porsche 911 GT2 RS sitzen bleiben. Wir sollen gesamt 30 Geschwindigkeitsfähigkeiten sammeln, die wir uns recht gut auf dem Freeway, am Flughafen oder in Surfers Paradise, entlang der Straßenbahn holen können. Die Aufgabe dauert ein paar Minuten, schwer ist sie jedoch nicht. Ihr müsst einfach nur mit hoher Geschwindigkeit fahren.

Eure Belohnung: 80.000 CR

Harter Schlag

In der letzten Aufgabe für diese Woche sollen wir uns in einen Abarth quetschen und damit ein Rennen gewinnen. Meine persönliche Empfehlung ist der Abarth 500 Esseesse, da er aus dem Motorsport-Bereich kommt und besonders viel Spaß mit einem Allrad-Setup macht und in Kombination mit der Strecke Archway Meadows in Surfers Paradise sehr leicht an die Spitze kommt.

Eure Belohnung: 95.000 EP

Solltet ihr noch Fragen haben oder ein paar Anregungen haben, könnt ihr mich gerne direkt hier bei totallygamergirl anschreiben oder ihr findet mich bei Xbox LIVE unter dem Gamertag GDDS DeviL.

Euer Stefan